有野心的女人. July. 15, 2021 07:34. . 无论是政治还是事业，只要有野心，就会寻找可以成为成功阶梯的后援者或伙伴。直到19世纪为止，女性还很难接受专门教育或找到专门工作，因此“野心”是给男性使用的用语。但是詹姆斯·迪索的画中却出现了一个有野心的女人。甚至题目是《政治女性》。她到底怀揣着什么野心呢？ 迪索23岁时在巴黎沙龙大赛上获奖，很早就在法国画坛上得到认可，但在自己支持的巴黎公社失败后，于1871年前往伦敦。他放弃雅克的本名，改名为詹姆斯，并在英国画坛获得了成功，但在恋人去世后，他重新回到了巴黎。回国后，迪索举行了题为《巴黎女人》的展览会，展出了15幅大型绘画作品，《政治女性》就是其中之一。 这幅画也被称为“欢迎宴会”，画的是身穿华丽礼服的美貌年轻女性与一名老绅士挽着胳膊进入宴会场的情景。男人肯定拥有能够满足女子需求的巨大财富和权力。人们的视线都集中在这对情侣身上。虽然也有窃窃私语的人，用阴险的眼神望去的男人，但女人似乎是喜欢自己被关注的事情。在巴黎上流阶层舞会上，很明显，女人把自己包装得优雅、帅气，以提高自己的身份。华丽的桃红礼服和鸵鸟羽扇等，她的服装也显示出当时洋装技术的杰作。 就这样，迪索画上流社会女性，证明自己仍能感受到其主顾——上流社会的脉搏。可是别说是好的评价，也只受到了像画了“优雅的木偶”的批评。梦想以男人为跳板提高身份的有野心的女人，实际上代言了想在巴黎画坛东山再起的画家自己的粉红色希望。

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