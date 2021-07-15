BTS-酷玩等将参与旨在克服新冠肺炎疫情的慈善演唱会. July. 15, 2021 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 防弹少年团(BTS)将与酷玩乐队、埃德•希兰等世界著名歌手一起登上大规模全球现场演唱舞台。 据《综艺》等外媒13日(当地时间)报道，总部位于美国纽约的国际慈善团体“世界公民(Global Citizen)”表示，BTS将参与旨在共同克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情和气候变化等世界性危机的“世界公民直播”活动。今年9月25日举行的演出将在首尔、纽约、英国伦敦、尼日利亚拉各斯、巴西里约热内卢等6个大陆主要城市以24个小时现场演唱的方式进行。预计活动将通过美国ABC和英国BBC等世界主要电视台和YouTube、推特等社交网络服务(SNS)进行现场直播。 包括BTS在内，将有多种风格的音乐家大举参加此次活动。酷玩乐队、金属乐队、杜兰杜兰乐队、比利•艾利什、里佐、肖恩•门德斯、阿舍尔、安德烈•波切利、埃德•希兰等数十名著名歌手和乐队将登台演出。世界公民首席执行官(CEO)休•埃文斯表示，“BTS是世界上最伟大的艺术家之一”，“他们通过这段时间的活动，给很多人带来了灵感，产生了影响力。” 虽然最近新冠病毒变异毒株正在流行，但主办方正在讨论在纽约中央公园等部分活动现场容纳数万名观众的方案。埃文斯表示：“预计全世界听众将聚集在一起。预计中央公园将聚集6万人左右。” 世界公民组织是2008年成立的非营利机构，其目标是消除世界贫困。去年4月，滚石乐队、比利•艾利什等世界级明星也在家里举行了“无观众演唱会“等，为克服新冠病毒而举行了线上联合演唱会。

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