南非骚乱进入第5天，至少72人死亡……“大部分是掠夺过程踩踏致死”. July. 15, 2021 07:34. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在南非，抗议拘留前总统雅各布·祖马（79岁）的示威演变成掠夺和暴动，导致至少72人死亡。当地的LG电子工厂因示威者的纵火于12日烧毁，还有当地的报道称三星电子服务中心多处受损。 根据当地媒体《南非》报道，南非当局13日表示，在祖马前总统的故乡夸祖鲁-纳塔尔州和豪藤州发生的示威过程中，至少有72人死亡，1234人被捕。据悉，大部分死亡者都是人们为抢夺购物中心和商店而聚集在一起引发的踩踏事故。据报告，截至13日，有200多家购物中心遭到抢劫。 韩国企业的损失也在增加。南非当地信息技术媒体“技术中心”13日援引三星电子休谟南非移动事业负责人的话报道说：“夸祖鲁-纳塔尔州的物流仓库和服务中心多处遭到暴徒攻击。” 此次示威的开端是，涉嫌腐败的祖马因拒绝接受宪法法院的调查，以亵渎法庭的罪名被判处15个月有期徒刑，并于8日被收押。《华尔街日报》分析说，南非严重的经济困难是此次暴动的导火线。 截至今年第一季度（1月至3月），如果加上放弃求职者，南非的失业率高达43%。在4月份的调查中，南非约6000万人口中有1000万左右表示曾在7天内饿过肚子，可见经济状况并不好。南非政府从去年5月开始到今年1月为止，以贫困阶层为对象，每月支付350兰特（约27万韩元）的新冠补贴，但因为经济困难从2月开始中断了补贴的发放。《华尔街日报》报道说，在示威现场出现了“重新发放350兰特”的口号。

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