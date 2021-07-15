执政党候选人猛烈攻击李洛渊……李洛渊反击：“耐性很差”. July. 15, 2021 07:35. by 金志炫 jhk85@donga.com. 最近支持率正在反转上升的前共同民主党代表李洛渊遭到了执政党大选候选人的猛烈攻击。有分析认为，这是为了在距离下月15日第一次选举团投票结果公开的第一个“超级星期天”还有一个月的时候，挫败其上升势头。对此，李洛渊表示：“（我的）支持率有所上升，你们就忍不住，耐心似乎比想象的要差”，驳斥了其他候选人的攻势。 前法务部长秋美爱14日在接受某媒体采访时抨击李洛渊说：“我承认和评价李洛渊前代表担任国务总理时期非常稳定”，“但作为党代表给他打分，是零分”。她还表示：“李洛渊前代表在职期间，有10万名权利党员离开。” 朴用镇议员当天在MBC广播节目中针对李洛渊说：“听说现在（支持率）上升了10%多，他原来不就是支持率超过40%的人吗？作为总理，他在房地产战争中是失败将军。” 李洛渊当天访问江原道，就其他竞选候选人的攻击表示：“我认为这是很好的忠告。”“但希望能区分检验和抹黑战略。”李洛渊当天与在竞选人淘汰赛中落选的江原道知事崔文洵共进午餐，开始了“拉拢江原地区”的活动。

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