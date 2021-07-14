因朝野代表轻率的协议和出尔反尔而陷入混乱的灾难补贴. July. 14, 2021 08:05. . 关于通过第二次补充预算发放灾难补贴的讨论正变得遥遥无期。共同民主党代表（党首）宋永吉和国民力量党代表李俊锡前天单独会晤后公布了“全民发放灾难补贴”的协议，助长了混乱。在党内强烈反对后，国民力量党方面在100分钟后推翻说：“首先支援小工商业者，将剩余财源扩大到全体国民。”但已是覆水难收。 李俊锡代表的轻率之举理应受到批评。由于新冠德尔塔变异病毒毒株的扩散，目前正实行四级保持社交分离，而且会持续多久尚不清楚。目前，至少要减少原定给收入下游80%的家庭每人25万韩元的灾难补贴规模，集中支援私营业者和小工商业者。这一方向才是国民力量党的党论。虽然李俊锡代表表示“不会增加补充预算的总额”，但在预算“蛋糕”就那么大的情况下，增加对个体户和小工商业者的支援，并向全体国民发放灾难补贴的方案到底是什么？即使在33万亿韩元规模的政府补充预算案中减少其它项目，这些预算也应该用在小商工人等的支持上，而不是灾难补贴。 共同民主党与宋永吉代表的态度也令人无法接受。京畿道知事李在明等人主张普遍福利，主张应该将灾难补贴的发放范围扩大到全体国民，而该党前代表李洛渊和前总理丁世均等人对此表示反对后，党领导层只是不知所措，从未修改过“向收入下游80%的人发放”的党政协议内容。在没有与政府进行事前协商的情况下就会见在野党代表，讨论了向全体国民发放的问题。但是昨天，该党又召开最高委员会议，表示“在野党也同意”，悄悄地将党论改变为向全体国民发放灾难补贴。 在新冠危机导致全体国民遭受困难的时期，朝野代表就如何有效使用数十万亿韩元国民税金的问题突然达成协议，而一方却说是“误解”并抽身而去，另一方却将此作为改变党论的素材，就像是一出闹剧。经济副总理洪楠基昨天说，“如果从政治角度决定财政运营，我不认为应该跟随”，不同意全民发放灾难补贴，但从这段时间的过程来看，他能否在执政党的压力下坚持下去，还是个疑问。

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