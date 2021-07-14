平凡的儿子. July. 14, 2021 08:05. . 了解他人的一个好方法，就是寻找与我们的共享点。这不难做到。因为，即使文化不同、语言不同、宗教不同，大家都受到人性的束缚。 有个人走着走着，突然趴在一个坟前，无声地哭了起来。人们都被弄糊涂了。他起身后，半天也没说话。他脸色苍白，眼泪汪汪。他哭的原因有两个。一个是终于找到了50年前去世的母亲的坟墓。母亲去世时他只是六岁的孩子，直到五十六岁才站在墓前。“这是我母亲的坟墓。我祈求找到她的坟墓。真主应许了。”另一个原因，是他认为，他的母亲是一个偶像崇拜者，应该身在地狱。“我请求宽恕母亲的诸多罪孽。但真主不会答应我的祈祷。所以才哭。”他的母亲死的时候是一个偶像崇拜者，他为此感到难过。 曾在母亲墓前如此伤心地哭泣的人，是伊斯兰教先知穆罕默德。他的母亲像在麦加的许多人一样，是个偶像崇拜者。偶像崇拜就是亵渎神灵。即使他的儿子是预言家，这也是不可饶恕的罪。传说真主怜悯痛苦的穆罕默德，让他的父母暂时复活。他们皈依伊斯兰教后，回到了死后世界。 这个故事感人地讲述了6岁起就是孤儿的穆罕默德在母亲墓前哭泣的情景。一想到母亲将在死亡的世界遭受痛苦，穆罕默德就忍不住哭了起来。他也是一个希望母亲平安的平凡子女。在看到并感觉到他和我们一样是平凡的人的事实的瞬间，斜眼看他的视线和偏见开始逐渐消失。

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