韩进将在大田建设20个足球场规模的物流中心. July. 14, 2021 08:05. by 边钟国记者 bjk@donga.com. (株)韩进为扩大快递市场占有率，将在大田儒城区建设大田智能MEGA枢纽终端。13日，韩进株式会社在大田综合物流园区举行开工仪式，宣布到2023年为止，将投资2850亿韩元，建设20个足球场规模的超大型据点物流中心。 大田智能MEGA枢纽总站可以同时允许568辆货车的上下车作业。在这里，每天可以处理120万个快递箱，整个公司每天可以处理275万个快递箱。 计划引进自动辨别货物的人工智能(AI)解决方案和能提供分类计划、设备控制、运营现状等综合功能的新一代快递运营平台。此外，还将配备用相机解读商品条形码的三维(3D)自动扫描仪、快递自动分类器等最尖端设备，今后还将扩大到从入库到保管、包装、出库为止，统一代理整个物流的全过程服务。 (株)韩进的目标是，以大田智能MEGA枢纽终端为基础，到2023年将快递市场占有率提高到20%以上。目前国内快递市场占有率CJ大韩通运约占50%，高居第一，(株)韩进和乐天快递各占14%左右，位居第二阶梯。

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