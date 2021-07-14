“用随身杯、慢跑捡垃圾”，精打细算的绿色消费. July. 14, 2021 08:06. by 特别采访组 . 居住在济州岛西归浦市的大学生金秀彬（24岁）从去年10月开始就在济州海水浴场慢跑捡垃圾。他看到自从出现新冠疫情后一次性用品的递送激增导致一次性用品大量堆积，开始了这种自己特色的环境运动。金秀彬没有选择买外卖，而是努力亲自下厨，而且在包装咖啡和食物时使用随身杯和多次使用的容器。 《东亚日报》特别采访组委托大数据分析企业VAIV公司和问卷调查平台SM C&C“Tillion Pro”，共同对20岁至60多岁的男女5030人就新冠疫情影响下的认识变化进行了调查。结果显示，主导消费革命时期的新消费者重视的，是以环境和移动通信为基础的网上活动。 VAIV对总共100亿个社交媒体帖子进行了分析。结果显示，发生新冠疫情的去年2月以来，一年间提及“减少垃圾”的次数比疫情发生前一年增加了7%，而今年2月至5月则比前一年猛增了292%。 随着新冠疫情第四次大流行的扩散，曾因“宅家”而突然走红的自家菜的提及量在最近4个月里减少了65%。同期，有关在家（-63%）、宅家（-73%）、登山（-42%）的提及量也大幅减少。相反，Youtube（14%）、网络漫画（5%）、股票（8%）、比特币（65%）、网络电视剧（26%）等对在线活动的关心持续维持在较高的水平。 淑明女子大学经营学系教授徐容九表示：“以新冠疫情为契机，符合环保和伦理价值，通过可以经常在线和离线的虚拟现实创造新的附加价值，正变得更加重要。”

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