JYP携手日本索尼音乐，挖掘日本男子偶像组合. July. 14, 2021 08:06. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. JYP娱乐公司将携手日本索尼音乐，在日本组建男子偶像组合。这是继去年在日本推出女子组合“NiziU”后的第二次韩日合作项目。公司方面还表示，与9名成员全部都是日本人的NiziU不同，此次的男子组合不会限制国籍。 12日，在线出席日本东京记者会的JYP娱乐公司负责人朴振英制作人表示“将前往日本见新人才”，表达了期待。JYP和索尼决定在东京、札幌、冲绳等日本国内的8个城市以及首尔、美国纽约等地发掘人才，并于2023年3月让组合出道。 NiziU出道后发行的2张单曲都登上了Oricon单曲排行榜的榜首。去年通过CJ E&M的偶像选秀节目《PRODUCE 101》日本篇在当地出道的11人偶像组合“JO1”也获得了相当高的人气。被评价为左右日本男性偶像市场的著名企划公司“Johnnys”旗下偶像最近也接受了韩国作曲家的歌曲或跳了韩国编舞家制作的舞蹈。有分析指出，考虑到这一点，今后日本大众音乐界的韩日合作内容也会变得更多。

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