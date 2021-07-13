跆拳道和射箭比赛在奥运会初期举行，“抢夺奖牌先声夺人”. July. 13, 2021 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. “先声夺人！” 在2020东京奥运会上，韩国射箭和跆拳道代表队的成绩比任何时候都重要。在23日开幕的本届奥运会上，韩国如果能获得7枚以上的金牌，就有望进入综合奖牌数排名前十位。为了实现目标，必须在传统的夺牌热门项目上取得成果。再加上在东京举行射箭和跆拳道比赛是在大会初期举行的比赛，因此根据成绩可以左右韩国选手团的初期氛围。 射箭是历届夏季奥运会上韩国代表团获得金牌(23枚)最多的“孝子项目”。特别是在2016年里约奥运会上，代表团历史上首次包揽了男女团体赛和个人赛等全部项目的金牌(4枚)。 从东京奥运会开始，随着混合赛的加入，射箭项目的金牌增加到了5枚。射箭项目从开幕式第二天24日开始将分出奖牌的颜色。24日将举行首次被列为正式项目的混合赛决赛。接着25日、26日分别举行女子团体赛和男子团体赛，30日、31日分别举行女子个人赛和男子个人赛奖牌争夺战。 在男子组中，包括2012年伦敦奥运会个人赛金牌得主吴真爀(现代制铁)在内，瞄准生涯首枚奥运会个人赛金牌的金佑镇(清州市厅)和以奥运会开幕标准17岁零3个月获得奖牌，将成为历届男子射箭最年轻奖牌得主的金济德(庆北第一高中)将拉开金色弓弦。女子组的姜彩英(现代摩比斯)、张敏熙(仁川大学)、安山(光州女子大学)等3人都是首次参加奥运会的新面孔。 截至上届里约奥运会，历届韩国代表团在跆拳道项目上共获得12枚金牌，金牌数仅次于射箭。历届奥运会上，跆拳道比赛大都在大会后期举行，但在东京，将在从初期24日开始至27日的四天内举行。在里约奥运会上获得2枚金牌、3枚铜牌的韩国队此次将在6个项目中挑战奖牌。 男子组58公斤级张埈(韩国体育大学)、68公斤级李大勋(大田市厅)、80公斤以上级尹教敦(韩国天然气公社)；女子组49公斤级沈在英(高阳市厅)、57公斤级李雅凛(高阳市厅)、67公斤以上级李多彬(首尔市厅•以上人名均为音译)将展开金色踢腿。尹教敦说：“比起负担，我们将以我们完全有可能的心态去享受比赛。”

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