韩国总统选举预备候选人登记第一天，李洛渊、丁世均、尹锡烈、刘承旼完成登记. July. 13, 2021 07:52. by 全周英记者、李允泰记者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 第20届总统选举预备候选人登记第一天的12日，共同民主党方面的前代表李洛渊和前国务总理丁世均、在野党方面的前检察总长尹锡悦和前议员刘承旼完成了候选人登记。随着大选预备候选人的登记工作开始，政界正式进入大选政局。 中央选举管理委员会从大选240天前的当天开始直至明年2月12日，受理大选预备候选人注册申请。李洛渊和丁世均等在前一天结束预选的一部分候选人，通过代理人完成了预备候选人登记。 执政党大选竞选人、京畿道知事李在明将继续担任知事职务，并参加共同民主党的正式竞选。国会议员可以不辞职成为候选人，但像李在明这样的现任地方自治团体长等公务员要想申请预备候选人就必须辞职。据悉，李在明确定正式竞选人后，会在选举前90天的12月9日之前辞去知事职务，进行候选人登记。 尹锡悦当天通过前国务调整室室长李锡俊注册预备候选人后表示：“将和国民一起共同打造树立公正和常识的大韩民国。将把国家建设成国民真正当家作主的国家。”刘承旼表示：“我将成为解决时代问题的有能力的总统。” 登记为预备候选人的人可以成立后援会，可以募集大选选举费用限制额（513.09亿韩元）的5%，也就是25.6545亿韩元。另外，预备候选人还可以设立选举办公室，可以选任10名以内的有薪选举工作人员，还可以进行发放竞选宣传名片、戴肩带等一些选举运动。预备候选人需要缴纳6000万韩元的委托金。

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