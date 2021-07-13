加强非首都圈的先行保持社交距离，防止全国大流行. July. 13, 2021 07:52. . 首都圈实施超强保持社交距离第四级的第一天昨天，出现了1100名新患者，创下了星期一的最高值。连续6天出现四位数确诊患者，这是新冠疫情暴发以来的第一次。特别是非首都圈地区的患者比重逐渐增加到27.1%，有迹象表明以首都圈为中心的“第四次大流行”将扩散到全国。 非首都圈单日新增患者规模为300名左右，与本月1日的112名相比，10天内增加了3倍。与首都地区一样，在儿童之家、酒店、工厂、公司等日常去处，到处都有零星感染。随着夏季休假期的到来，从外地涌来的游客正在加剧扩散的趋势。以济州为例，本月确诊患者中，每10人中有4人以上居住在首都圈等其他地区。继釜山和大田之后，济州和忠南昨天又上调了两个级别的保持社交距离。 但令人怀疑的是，仅靠这些程度，能否阻止全国流行的趋势。二级措施下，最多可以8人聚会，餐厅和娱乐设施可以营业到晚上12点。其余地区大部分都在实行不限制集会人员和营业时间的一级限制措施，因此首都圈居民很有可能避开四级规定涌往地方。据韩国道路公社透露，上周末离开首都地区的车辆达73万辆，比前一周增加了3万辆。据说，江原和济州等人气疗养地的住宿设施大都已预订一空。今后两周内如果不控制这种扩散趋势，从本月末开始面向2100万人重启的正式疫苗接种也必然会因医疗人员的不足而出现差池。如果想稳定地控制流行局面，应该在太迟之前上调非首都圈保持社交距离的级别。 随着20、30多岁确诊患者的激增，专门为轻症患者开设的生活治疗中心已经临近饱和状态，接连出现了“拆东墙补西墙”的现象。政府虽然表示病床还有富余，但现场却是把在京畿道发生的确诊患者转移到近的忠北堤川，远的则送到往返10个小时路程的大邱。确诊患者在入院前等待三四天的情况也存在。不仅非首都圈患者呈增加趋势，德尔塔变异病毒毒株的传播速度也非常快。因此，应尽快扩充生活治疗中心的病床、运送人员以及车辆。

한국어