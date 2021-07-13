反复无常的防疫详细指南加剧了混乱. July. 13, 2021 07:52. by 赵健熙记者•李智云记者 easy@donga.com. “下午6点以后，3名同事一起打车也属于私人聚会。”(9日) “一起乘坐(出租车)，然后一个一个下车，这不是私人聚会。”(12日) 这是中央事故处理本部对首都圈私人聚会人员限制(下午6点以后不得多于2名)的详细标准给出的答案。三天内回答内容正好相反。从12日开始，首都圈历史上首次适用了“保持社交距离”第四阶段措施，但政府的详细指南摇摆不定，造成了混乱。 中央事故处理本部9日就3名同事是否可以一起乘坐出租车的问题回答说“相当于私人聚会”，不适用于现行防疫措施，市民中间就出现了“公交车和地铁可以，为什么出租车不可以”的批评。于是，在12日的新闻发布会上，中央事故处理本部改变了说法。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来表示：“这应该看作是‘case by case(根据情况而有所不同)’”，“下班的同事一起乘坐，一个一个下车，虽然不是私人聚会，但如果是为了(一起)参加聚会而乘坐，就相当于私人聚会。” 像谜语一样复杂的指南还不止于此。在超市购物时，三个人能否一起购物也根据情况而不同。政府解释说，虽然购物时也适用于私人聚会人员限制情况，但共同生活的同居家庭购买生活必需品时，则不会限制人员。如果违反人员限制，根据传染病预防法，最多可处以10万韩元的罚款。不少人质疑，在现场能分辨出多少这样的详细标准？ 有人指出，健身房等室内体育设施的淋浴室必须关闭，而高尔夫球场淋浴室则没有运营限制，这一点前后矛盾。孙班长说：“原本认为高尔夫球场是户外的，所以危险度很低，后来就忽略了淋浴设施。我们将掌握室外体育设施中仍然运营淋浴室的地方，并讨论是否关闭。” 嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植(音)表示：“保持新社交距离标准本身就是以充分的疫苗接种率为前提制定的，但随着政府强行引入，繁琐的指南变得破烂不堪。”

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