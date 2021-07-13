“生活艰难”，共产党国家古巴27年来首次爆发反政府示威. July. 13, 2021 07:53. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 自1994年后27年来，共产党国家古巴首次发生了大规模反政府示威。在顽疾经济困难的情况下，又出现了新冠疫情，，导致民心爆发。27年前的示威是市民们因独裁者菲德尔·卡斯特罗政权对反对派的镇压和禁止移居海外而暴发的，但此次示威的主要原因是生活必需品的缺乏和防疫状况的恶化。 据法新社等媒体报道，11日，在首都哈瓦那、圣地亚哥、圣克拉等全国主要城市，市民纷纷走上街头，高呼“打倒独裁”“给我自由”。社交媒体上也出现了很多写有“自由古巴万岁”“SOS古巴”等主题标签的帖子。随着示威视频不断扩散，还引发了其他地区的示威。还出现了一名女性哭喊“孩子们快要饿死了”的视频。部分人还将警车掀翻。当局还在各处部署了手持棍棒和胡椒喷雾器的警察，让双方的紧张达到高潮。 示威队还谴责了经常停电、药品和粮食不足等问题。当天，哈瓦那发生了6个小时的停电。防疫状况也不佳。由于古巴丰富的医疗人员和严格的控制，在新冠疫情早期做得比较好，但是最近每天新增患者6000至7000名，刷新了历史最高纪录。根据国际统计网站“国际实时统计”，截至12日，累计确诊患者达约24万名。由于新冠疫情，海外游客急剧减少，也在加剧根深蒂固的经济困难。 古巴政府一直表示“这都是美国的错”。古巴声称，从卡斯特罗掌权的1959年开始，美国就对古巴实施高强度封锁措施，导致古巴经济陷入困境。虽然奥巴马政府时期也有过改善关系的尝试，但其后任特朗普政府强化了制裁，并将古巴列入了“支持恐怖主义国家”的名单。古巴总统迪亚斯-卡内尔当天在国家电视台紧急现场直播的对国民演讲中表示，“古巴人知道，美国政府是目前状况的主要罪魁祸首。已经下达战斗命令，不让任何人制造混乱”，表明了将强硬镇压示威队之意。

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