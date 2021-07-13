国内航空公司将负责东京奥运会代表团的运送作战. July. 13, 2021 07:53. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 在过去的国际体育大赛上常见的“包机运输”、“大规模团体出国”等现象在此次东京奥运会上将很难见到。大韩航空和韩亚航空分别通过每天运行一次的仁川-东京(成田)定期航班运送2020东京奥运会参赛选手。 12日，据航空业界透露，大韩航空和韩亚航空将在东京奥运会韩国代表团354人中分别接待250多名和100多名乘客。考虑到政府部门和相关机关的支援人力、采访团等，预计整体规模将达到500多人。 日本政府为尽量减少因外国人入境带来的新冠病毒的入境，将飞往日本的每架飞机乘客人数限制在50人左右。由于也有普通乘客，因此实际上每架飞机能乘坐的选手和支援人员可能只有30~40人。因此，航空公司将分多次运送选手团。面对23日2020东京奥运会开幕，国内航空公司正在准备以“防疫”为焦点的小规模、多次运送选手团，而不是大规模团体移动。 目前，在日本成田机场，在入境过程中，通过新型冠状病毒基因扩增(PCR)检查等离开机场需要2、3个小时左右。两家航空公司为了最大限度地减少代表团的不便，在奥运会、残奥会期间加强了原本因新冠病毒而缩减的各公司的成田机场分店人力规模。

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