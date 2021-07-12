彷徨的普通人. July. 12, 2021 07:10. . 人只要努力就会彷徨。 ——约翰·沃尔夫冈·冯·歌德《浮士德》 今年春天第一本小说集《普通味道》出版后，心怀感激地阅读着读者们写的评论。有很多评论对小说中人物面对的失败情感产生了共鸣。尽管如此，书中出现了表面上看起来成功、但实际上有所缺失的人物。 我以为我只是在写普通人的故事。普通人柴米油盐的故事。但无论是盖类似的房子、投资成功，还是拿到学位，他们都屡屡失败。人际关系失败，被背叛，自己沉没。回想起来，这是理所当然的事情。因为人生中失败要比成功多。 这里是一个巨大失败的故事。这就是著名的《浮士德》。恶魔靡菲斯特斐勒斯为迷惑浮士德的灵魂，要求赌一把。“人只要努力就会彷徨。神解释说，浮士德是“彷徨中寻找正确方向前进的人”。但浮士德最终接受靡菲斯特的提议，历经失败，最后迎来了死亡。 故事的结尾是他的死，但是我们一直读到直到结尾的喜怒哀乐。因此，阅读小说可能就是目睹人物的失败和成功。何况每天都面临死亡的我们呢？只要我们不断活着并努力，失败就会不断重复。 尽管如此，我还是想把小说中人物所经历的各种失败说成是美丽的。他们是即使经常摔倒，也要寻找走好路的平凡人。在反复摔倒的过程中，至少学会了不再用那个姿势摔倒的方法。我愿意这样相信。

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