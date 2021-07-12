“如果购买便利店便当，将提供三星电子等企业的1股股票”. July. 12, 2021 07:10. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 易买得24将与韩亚金融投资联手，从14日开始到下月12日为止，在一个月内销售“股票便当”。 11日，据易买得24透露，此次出售的股票便当中，还附有可随机获得10家企业的1股股票的优惠券。相关股票为△Naver △现代汽车 △三星电子 △大韩航空 △大宇建设 △三星重工业 △Interpark △Mom's Touch △韩华生命 △大韩海运。本次活动分配的股票数量因个股不同而不同。总股数为1万股。 为了获得1股股票，必须通过优惠券的QR码，以“新”加入韩亚金融投资。至于能获得哪些股票，只有等加入完毕才能确认。优惠券上虽然没有所谓的“没抽中”，但只要1万人按先后顺序登记，活动就会自动结束。 主食便当的价格是4900韩元，是以韩定食为主题的正餐盒饭。由牛肉饼和酱油炒烤牛肉等7种小菜组成。易买得24相关人士表示：“这一活动不仅能让更多顾客来到易买得24，也是韩亚金融投资确保新顾客的机会。”

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