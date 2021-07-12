28年的等待…梅西带领阿根廷队赢得美洲杯冠军. July. 12, 2021 07:11. by 兪載泳 elegant@donga.com. 曾听人说，“足球之神”里奥内尔•梅西(34岁)被下了“天蓝色条纹队服”的诅咒。因为，他身穿阿根廷国家队的队服，在厄运中挣扎，陷入了无冕(无法夺冠)的遗憾之中。这样的他终于捧起期待已久的冠军奖杯，露出了灿烂的笑容。 11日，阿根廷和巴西的美洲杯(南美足球锦标赛)决赛在巴西里约热内卢马拉卡纳体育场举行。上半场第22分钟，阿根廷队凭借安赫尔•迪马里亚(巴黎圣日耳曼队)的决胜球以1比0战胜“卫冕冠军”巴西队，获得了冠军。阿根廷队自1993年美洲杯后，时隔28年再次登上了冠军宝座。这也是阿根廷历史上第15次获得美洲杯冠军，与乌拉圭一起并列成为历届夺冠次数最多的国家。 在所属球队巴塞罗那，梅西曾获得10次西甲联赛冠军、4次欧足联冠军联赛(UCL)冠军、7次西班牙国王杯冠军，在2005年8月与匈牙利队的热身赛上，梅西在18岁的年纪首次代表国家队出道后，时隔16年再次捧起了大满贯赛事的第一个冠军奖杯。他在本次大赛中以4粒进球和5次助攻包揽了大会最佳球员(MVP)、最佳射手奖和最佳助攻奖。 从2006年德国世界杯开始，梅西先后4次参加世界杯、5次参加美洲杯，但每次都遭遇挫折。2008年北京奥运会金牌是唯一的安慰。在2015年、2016年美洲杯决赛(2016年大会为纪念美洲杯创立100周年而连续两年举办)上，虽然上、下半场、加时赛120分钟都表现出色，但两次在点球大战中失利，亲眼目睹了智利队连续两届大赛的冠军。2019年美洲杯上，阿根廷队在4强赛上未能越过巴西队(0比2负)的壁垒，但此次梅西在第10次挑战之后终于实现了梦想。 当天决赛的举办地马拉卡纳体育场是阿根廷队在2014年巴西世界杯决赛上以0比1负于德国队，屈居亚军后低头的地方。在充满痛苦记忆的地方，梅西在确定夺冠后跪在球场上，沉浸在胜利的喜悦中。在世界杯19场比赛1625分钟、美洲杯34场比赛2907分钟、共4532分钟之后，他身穿印有祖国国旗的球衣，获得了冠军。 当天下半场45分钟过去，再加上伤停补时5分钟的时间过去后，全场结束的哨声响起，阿根廷队所有球员都跑向了梅西。梅西在颁奖仪式结束后，在自己的社交媒体上上传了他在更衣室捧着冠军奖杯的照片，并写道：“感谢上天。母亲是真正的冠军”，抑制不住内心的激动之情。从2013~2014赛季开始的三个赛季里，在巴塞罗那形成强大的进攻阵容，与梅西搭档的巴西的头号球星内马尔(巴黎圣日耳曼队)在赛后与梅西深情拥抱，随后又来到更衣室向梅西表示祝贺。内马尔除了2013年国际足联(FIFA)联合会杯冠军和2016年里约奥运会金牌之外，在世界杯等主要比赛中与冠军无缘。2014年在主场举行的世界杯半决赛上，巴西队以1比7惨败给德国队，但巴西队在2019年美洲杯上夺冠时，内马尔因脚踝受伤未能出战。在此次大赛中以2粒进球和3次助攻带领球队进入决赛的内马尔只能满足于与梅西共同获得MVP。 凭借美洲杯冠军，梅西为自己增添了一份极具价值的职业生涯履历，距离授予这一年来表现最好球员的金球奖又近了一步。梅西在2019年获奖，创下了历届最多6次获奖记录。“足球之神”要去的位置现在只剩下世界杯冠军了，卡塔尔世界杯将于2022年举行。

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