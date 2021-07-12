在德国创设音乐节的韩国钢琴家. July. 12, 2021 07:11. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 20多岁的韩国钢琴家将在德国创设音乐节。其主人公就是将于8月6日至15日举行的策勒夏季音乐节(Celler Sommerkonzerte)的艺术总监金静恩(26岁)。在1315年建成的策勒城等4个地方举行8场音乐会，还将举行钢琴家伯恩德•格茨克的大师班。 金静恩在2009年首尔艺术殿堂音乐英才大赛上获得了锦湖英才大奖，第二年她在交响乐庆典上以史上最年轻的15岁年纪协奏了《肖邦2号钢琴协奏曲》。2011年升入德国汉诺威音乐大学后，她以“赛芙琳•金”的艺名进行活动。 “去年在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散之前，在策勒附近举行了演奏会。看过演奏的人说‘希望能在地区经常听到好的音乐’。我获得了勇气，敲开了地区官公署和赞助机构的大门，推进了这项事业。” 今年第一年庆典的主题是“虽然晚了，但贝多芬(Beethoven-nachtr®aglich)来了”。去年迎来诞辰250周年，但贝多芬的音乐因新冠疫情而未能受到充分关注。在8场演奏会中，金静恩作为钢琴家将亲自出演其中5场。新冠病毒也有所裨益处。失去演奏机会的几位演奏家爽快地答应了出演提议。 14日，与戏剧演员兼朗诵家约翰娜•克鲁姆斯特罗一起举行的两场演奏会尤为有趣。下午4点，克鲁姆斯特罗将朗诵年轻人发来的“新冠疫情中的日常”信息，金静恩将演奏。接着，晚上7点将演奏舒伯特、贝多芬的作品，克鲁姆斯特罗将朗诵德语圈文人和演奏家对两位作曲家和文豪威尔德林的生活所写的文章。这是两人从两年前开始在德国各地将朗诵和音乐相结合的尝试之一。 举办大师班的格茨克是在汉诺威音乐大学教金静恩的恩师。在庆典的最后一天15日，他将与在大师班教书的学生们举行两场演奏会。在同一所学校指导金静恩室内乐的钢琴家马库斯•贝克也将于13日通过海顿演奏会参加庆典。 金静恩表示：“向地区内的多个机关和企业提出了申请，得到了庆典所需的资金支援。只要填上固定的样式就可以，所以并不难。”也有特别想表示感谢的地方。“因为需要欧洲认证的口罩，所以问过韩国口罩生产企业SJ Innovation能否制作印有庆典标志的口罩。SJ Innovation听说之后表示愿意无偿捐赠1200张口罩。”她下决心说：“与其追求大规模，不如看地区社会的反应，每年都把庆典培养成充实、有特色的庆典。”

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