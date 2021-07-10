企业向电池领域投资40万亿韩元，要放宽限制发展成“第二个半导体”. July. 10, 2021 07:40. . 韩国政府前天出台了“K电池发展战略”。排名世界前五的韩国三家电池生产企业和相关材料、零部件企业将在2030年之前在国内投资40.6万亿韩元，政府将针对企业的研发和设施投资扩大税制优惠，并支援企业确保人才。龙头企业LG能源解决方案决定与LG化学共同在10年内向国内投资15.1万亿韩元。SK创新以明年进入“全球前三强”为目标，大幅增加投资，三星SDI也决定加快下一代电池“固态半导体”的开发。 世界二次电池市场的规模预计到2025年将超过存储芯片的市场规模，因此企业和政府齐心协力制定发展战略具有重要意义。有人指出，去年韩国三家企业的市场占有率为44.1%，领先于中国（33.2%）和日本（17.4%），但今年以来，由于宁德时代、比亚迪等中国企业突飞猛进，韩国多少有些落后，政府的支援政策出台得太迟了。 政府此次表示，将电池和半导体一起纳入“国家战略技术”中，并修改《税收特例限制法》，将大企业研发投资的税额控除最高扩大到40%，设施投资税额控除扩大到10%。因历届政府都减少对大企业投资的税制支援而减少到1%到2%的研发、设施投资税额优惠，将得到大幅提高。世界各国要求韩国企业在本国建设电池、半导体工厂，并提出了破例的税制支援，因此韩国政府以扩大税制援助来应对理所理当。韩国政府以“世界第一”为目标，计划在5年内为开发下一代二次电池技术投资3066亿韩元，反而显得不足。 与税制优惠同样重要的是确保人才。韩国政府表示，将在大学开设电池相关学科，培养硕士、博士级人才，每年将培养1100名以上电池专业人才。制定出特定领域的人才培养计划，却因大学定额问题而化为空头支票的事情，此次可不能再出现反复。限制在优秀人才偏爱的首都圈建设电池工厂的规定也应解除。与其聚集企业发表大规模投资计划，政府当务之急是清除企业现场的绊脚石。

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