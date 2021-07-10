因“shutdown”股市震荡明显，外国投资者和机构净抛售近2万亿韩元. July. 10, 2021 07:41. by 金炯民记者•李尚焕记者 kalssam35@donga.com,payback@donga.com. 在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情“第四次大流行”开始之际，韩国综合股价指数(KOSPI指数)下跌了1%以上。韩元兑美元的汇率也在三天内上涨了19韩元(韩元贬值)，接近1150韩元这条线。据分析，如果首都圈保持社交距离升级为第4阶段，曾经复苏的消费可能会萎缩的担忧对市场产生了影响。 9日，KOSPI指数比前一个交易日下跌34.73点(1.07%)，以3217.95点收盘。当天，KOSPI指数一度下跌近2%，跌破3,200点大关。外国投资者和机构分别净抛售了1.3337万亿韩元和5085万亿韩元。外国投资者的净抛售规模是自5月13日(1.4343万亿韩元)以来的最大规模。当天，个人净买入1.8014万亿韩元，支撑了市场。个人连续三天净买入1万亿韩元以上。随着外国人持续抛售股票，韩元兑美元的汇率比前一天(1145.0韩元)上升4.1韩元，以1149.1韩元收盘。截至当天，3个交易日内持续上涨，共上涨19.4韩元。 当天金融市场有人担忧，新冠肺炎疫情第4次大流行会使人们对经济恢复的期待放缓。Hi投资证券研究员朴尚贤表示：“因保持社交距离等级升格而复苏的火种复燃的内需，特别是服务业景气将受到打击”，“市场越来越担心大流行时间可能会延长。” 但有分析认为，从长远来看，此次扩散不会像去年年初新冠肺炎疫情第一次扩散时那样引发股市暴跌，而只是短期冲击。在去年夏天第二次大流行局面中，KOSPI的调整幅度只有6%左右。去年年末第3次流行时，股市呈现出了上升趋势。 部分股市人士分析说，新冠肺炎疫情的扩散可能会推迟上调利率的时间，这反而对股市有利。信荣证券研究中心主任金学均表示：“引导股市上涨的主要动力是低利率”，“虽然第4阶段保持社交距离的措施对实体经济是不利因素，但最近出现的上调利率的忧虑可能会平息。” 前一天，美国股市也因担心德尔塔变异病毒的扩散，全球经济复苏可能放缓而下跌。8日(当地时间)，纽约证券交易所道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数、纳斯达克指数等3大股指全部下跌。道琼斯指数比前一天下跌0.75%，以34,421.93收盘；标准普尔500指数下跌0.86%，以4,320.82点收盘；纳斯达克指数下跌0.72%，以14,559.78点收盘。亚洲股市也受到了影响。9日下午2时，中国上海综合指数比前一天下跌0.14%，以3520.68收盘；深圳综合指数下跌0.31%，以14836.99收盘。美国外汇中介公司欧安达的高级研究员爱德华•莫亚对《纽约时报》表示：“随着新冠病毒在世界范围内再次扩散，人们越来越担心下半年经济可能无法像预想的那样恢复。”

한국어