辉瑞：“正在开发防止德尔塔变异毒株的‘升级版’疫苗”. July. 10, 2021 07:41. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 美国制药公司辉瑞和德国制药企业BioNTech 8日(当地时间)表示，正在开发针对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)德尔塔变异毒株的Booster Shot(第三次接种)。 据CNBC电视台等媒体当天报道，辉瑞方面表示，对完成第二次接种本公司疫苗的人群通过Booster Shot追加接种，对包括德尔塔变异毒株在内的所有已知变异毒株提供“最高水准”的免疫力。瑞辉方面强调说，从不掉以轻心的层面考虑，为应对德尔塔变异毒株应开发“升级版”疫苗。 他们另外开发Booster Shot是因为在全世界传播力强于现有病毒的德尔塔变异毒株迅速扩散的情况下，出现了接种现有疫苗6个月后预防效果下降的研究结果。最近以色列保健当局表示，随着德尔塔变异毒株的流行，辉瑞疫苗的新冠病毒预防效果从原来的94%下降到了64%。 辉瑞和BioNTech公司计划8月内向美国保健当局申请紧急使用Booster Shot，并在秋季以1万多人为对象进行临床试验。但是，美国食品医药局(FDA)和疾病控制预防中心(CDC)的立场是，就目前而言完成疫苗接种的这些人没有必要立即进行注射Booster Shot。

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