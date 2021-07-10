首尔生活治疗中心使用率飙升至77%. July. 10, 2021 07:41. by 李智云记者 easy@donga.com. 随着第四波疫情大流行导致新冠确诊患者急剧增加，病床不足的忧虑也在增大。由于这一波疫情中年轻人的感染率较高，没有症状或病情较轻的患者前往生活治疗中心就诊，那里的病床正在迅速减少。有人担心，如果不能及时扩充病床，马上就会达到“饱和状态”。 据防疫当局9日消息，目前全国39处生活治疗中心运营的病床有6657个。直到6月末，生活治疗中心的病床还很富余。截至6月30日，病床使用率为一半左右（48.4%）。但到8日下午8点，病床使用率上升到了70.3%。这是因为短短8天里，入住生活治疗中心的患者增加了1454人。有分析认为，如果生活治疗中心不增加病床，10天之后就会达到“饱和状态”。 特别是，全国5名新确诊患者中有4人集中在首都地区，情况非常严重。首尔生活治疗中心的使用率达到了76.9%。首尔市灾难安全对策本部防疫控制官朴有美（音）表示：“9日将开设一处250张病床规模的生活治疗中心，到下周为止将陆续确保2000张病床。” 受高龄人群先接种疫苗的影响，重症患者病床尚有剩余。但专家指出，如果患者继续增加，甚至可能会出现重病患者病床不足的现象。据悉，一旦感染传播力较高的、最早在印度发现的德尔塔变异毒株，住院率高达目前的新冠病毒的2倍。梨花女子大学木洞医院呼吸器官内科教授千恩美（音）表示担忧说：“和生活治疗中心不同，各医院的传染病专门病床在短期内也无法增加。” 因此有人指出，没有症状或症状轻微的患者应考虑在家接受治疗。如果轻病患者占据病床，就有可能让必须住院治疗的患者住不了院。但是这也很难在短时间内执行。嘉泉大学吉医院感染内科教授严仲植（音）表示：“在家治疗并不意味着让患者呆在家里不管。即使患者在家，医疗人员也应该进行系统的管理”，“在流行情况紧急的现在，难以马上构建这样的系统。”

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