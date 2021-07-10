执政党：“小工商业者与个体户的痛苦将加重……尽可能让更多国民得到灾难补贴”. July. 10, 2021 07:41. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 韩国新冠确诊患者达到历史最高值，疫情出现再次扩散的危机，执政党预告要大幅修改第二次补充预算案。执政党和政府虽已完成有关第二次补充预算内容的磋商，但根据新冠疫情第四波流行，将扩大支援幅度。 共同民主党代表（党首）宋永吉9日在党最高委员会议上就最近的新冠疫情扩散趋势表示：“我认为，小工商业者、个体户和弱势群体的痛苦会加重。将尽可能让更多国民得到实惠。”该党院内代表尹昊重强调：“为了应对可预见的损失和经济萎缩，将在第二次补充预算案中对灾难补贴等需要修订的部分进行修订并处理。”党政此前将灾难补贴的范围定为“收入下游80%”，新表态意味着支援对象将进一步扩大。执政党有关人士表示：“不仅是议员，大选竞选人也主张应进一步增加援助规模和金额。灾难补贴很可能向全体国民发放，或扩大到收入下游90%的水平。” 该党前代表李洛渊当天在脸书账号上表示：“提交给国会的（第二次）补充预算案是以新冠疫情的稳定趋势为前提，考虑到刺激消费和搞活经济而制定的。但不幸的是局面已经改变。为了应对变化了的情况，补充预算的基调也应该修改。”该党最高委员姜柄元也表示：“第二次补充预算必须大幅增加对损失会进一步加大的小商工人的补偿、赔偿的援助”，“要超越财源不足、要有效使用的政府思维，应竭尽全力尽量弥补国民的损失。” 不过，随着新冠疫情的再次扩散，存在国会对补充预算案的审议可能出现差池的变数。执政党和在野党当初达成协议，决定在23日之前结束补充预算案的处理。但是，7日以国会企划财政委员会所属共同民主党助理人员为对象召开国税厅结算说明会，参会的国税厅职员被确诊感染。共同民主党有关人士表示：“目前正面向相关与会人员确认是否感染。检查结果可能会对补充预算案的审议产生影响。”

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