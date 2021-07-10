诗人的书屋里堆积着思念的故事. July. 10, 2021 07:41. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 诗人作者出版的诗集专门书店“witncynical”。今年是5周年。2016年该书店在首尔西大门区新村站前开业，2018年搬迁至钟路区昌庆宫路东洋书林的2层。堆得满满当当的不只是诗集。还讲述了在那里遇到的人的故事。 书的每一页都透着充满期待的每一天。即使不热闹，但看着充满音乐的书店各处，作者也会感到幸福。来到书店的人们也非常高兴。 将这种琐碎的随想编成40篇散文。收到礼物后挂在空调上的风铃发出的声音与周围融为一体。在给来到书店停留的人装咖啡递上的马克杯上，有时还会想到一天的温情。书店的照明、音乐、上书店时走的螺旋形楼梯等，像把每天日常生活中感受到的情感向亲近的朋友倾诉的聊天一样，悄无声息地吐露出来。 “仍然有很多人喜欢螺旋形楼梯。当有人上楼梯时，他从头顶到脸、胸和腰依次出现，终于展现出喜欢诗的读者的完整面貌时，我依然沉浸在目睹这个世界上绝无仅有的神秘的气氛中。这种心情在读者找上门来的时候和按照相反的顺序消失的时候是一样的。” 书店看守员说：“虽然送的只是诗集，但总是能得到超出书价的东西。”在用手指点击几下就会往家里、往单位配送书籍的时代，总是会想念的是人。以书为媒，与遇到的人交流。 所以，据说在该书店里，最多的不是书，而是人们的提问。下雨的某一天，眼睛肿得鼓鼓囊囊的老人过来问有没有可以成为药的诗集时，书店看守员把诗人金龙泽的诗集递给了他。书店看守员坦率地说，“书店看守员的诗集在哪里”是最让人高兴的提问。 在只剩下书的寂静时间，书店看守员擦拭书、抖落灰尘，紧紧抱住，读着人们留下的故事。 “对于不再找上门来、依然找上门来、将来要找上门来的人来说，我仍然想成为这个世界的某个地方。这是为了能让读者长时间地读到你的故事。”

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