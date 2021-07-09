执政党与政府围绕补贴发放再起冲突……政府：“未领到的人要理解”VS执政党：“国会将再次讨论”. July. 09, 2021 07:22. by 崔惠? herstory@donga.com. 国务总理金富谦表示，“希望向家人的生活和生计受到直接打击的人再做一些让步”，坚持向“收入下游80%的人”发放灾难补贴的方案。与此相反，共同民主党正在推进将援助对象扩大到“收入下游90%”以上的方案。预计党政间的分歧仍将继续。 金富谦当天在国会举行的第二次补充预算案施政演说中强调：“如果有一个让所有人都满意的方法固然好，但我们拥有的手段和所处的状况确实存在并不是那么轻松的现实制约。”金富谦似乎是考虑到围绕“收入下游80%”标准引发的争论，表示：“有些人会因为微小的差异而无法获得补贴。抱歉。” 相反，前一天召开了政策议员全体大会、准备向全体国民发放的共同民主党，当天也在补充预算审查中强调了党的主导作用。院内代表尹昊重当天在院内对策会议上表示：“预算不是由企划财政部制定、和党领导层协商后议员们就接受，进行讨论和充分议论才是民主和议会主义。” 共同民主党政策委员会议长朴完柱表示：“在议员全体大会上听取了选择性发放和普遍性发放双方的提议和主张，进行了激烈的讨论”，“将收集各方意见，在预算结算委员会上进行认真讨论并反映。”这是考虑到前一天在议员全体大会上自由发言的大部分议员主张“全民发放”这一点，决定积极讨论扩大发放对象。 共同民主党相关人士表示：“在投入了相当大的预算编制补充预算的情况下，有很多意见认为，应该将围绕发放对象引起的不满最小化”，“也有可能协调使用处受限、方法复杂的信用卡电子钱包的援助方案。”

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