“两年无罢工”的现代汽车工会批准争议行为. July. 09, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. 现代汽车工会以超过80%的赞成率通过了争议行为投票。如果劳资之间的分歧不能缩小，今年的工资及团体谈判谈判不能达成妥协，很有可能会在2018年后时隔三年发起罢工。 根据现代汽车8日消息，全国民主劳动组合总联盟的金属工会现代汽车支部（现代汽车工会）争议行为赞反投票，以全体43117名工会成员中的83.2%的赞成票通过。现代汽车劳资双方从5月份开始展开了13次交涉，但仍没能找到妥协点。 并不是说通过了争议投票，就会立即举行罢工。只有工会争议对策委员会讨论罢工与否，中央劳动委员会判断劳资双方立场差异较大而做出“停止协调”的决定，罢工才有可能合法进行。现代汽车的劳资双方在2019年和去年达成了无纠纷妥协。 今年，现代汽车集团劳资双方协商的主要焦点是延长法定退休年龄。工会要求将法定退休年龄延长到开始领取国民年金的64岁。公司方面表示，在招聘新员工都很难的情况下，不能接受延长退休年龄的要求。 就延长退休年龄的问题，职工之间也出现意见分歧，因而解决的线索更加复杂交织。工会的问卷调查结果显示，在工资团体协商案件中，赞成和反对延长退休年龄的意见为51比49。特别是，“70后”职工们强烈反对。以“MZ一代”（20世纪80年代初至21世纪初出生的人）为主的办公、研究职工会，相比延长退休年龄更要求公平的成果补偿。 延长退休年龄的争议正在向整个产业领域扩散。现代汽车、起亚、韩国GM的工会已经为延长法定退休年龄立法展开了国民请愿运动，民主劳总也提出延长法定退休年龄等要求，预告了11月总罢工。韩国企划财政部7日表示：“政府不考虑延长60岁以上正常退休年龄问题。”但延长退休年龄问题可能会成为政府今后的主要政策焦点。如果现代汽车工会举行罢工，也不能排除其他工会的连锁罢工。除了从6日开始进入全面罢工的现代重工业以外，韩国GM工会也在本月初通过了争议投票，正在为罢工做准备。 在电动汽车等未来汽车转变之前，人力再配置也是矛盾因素。今后将成为大趋势的电动汽车与内燃机相比，投入的人力要少20%以上。这意味着公司的高效经营将与雇用发生冲突。 现代汽车5月份公布了74亿美元（约8.4万亿韩元）规模的美国投资计划后，工会立即反驳说：“这是无视工会成员的单方面投资决定。”工会还要求劳资协商签订“未来汽车零件国内生产等产业转折期雇佣稳定协议”。在第一款专用电动汽车“ionic 5”即将投入生产之际，劳资双方在3月份进行的工时（投入工作的职工人数）谈判陷入僵局等，围绕未来汽车体制转换问题的劳资纠纷正在成为现实。 也有人指出，这种劳资矛盾对国内产业竞争力产生了影响。韩国经济研究院对5000万人口、就业率70%以上的四个国家和韩国比较分析的结果显示，2009年至2019年各国每1000名工人因争议产生的劳动损失日数，韩国为38 . 7天，是日本（0.2天）193的2.5倍、德国（6.7天）的5.8倍、美国（7.2天）的5.4倍、英国（18天）的2.2倍。据悉，2012年至2019年间展开的罢工给现代汽车造成了最少1800亿韩元、最多3.1万亿韩元的损失。 高丽大学劳动研究生院院长朴智顺（音）表示：“现代汽车劳资谈判是国内劳资关系的晴雨表，将对产业界和劳动界产生很大的波及效果。从目前的状况来看，是回归到阻碍全球竞争力前进步伐的传统的斗争关系，还是提出引领未来产业转换的运用妙策，目前正处于十字路口。”

한국어