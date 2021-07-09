全球新冠肺炎死亡病例已超400万例，世卫组织：“悲剧性里程碑”. July. 09, 2021 07:22. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 全球新型冠状病毒肺炎(COVID-19)死亡病例已超过400万例。这距离2019年12月在中国武汉首次确认新冠肺炎病毒仅过去1年零7个月。 世卫组织(WHO)总干事谭塞德7日(当地时间)在瑞士日内瓦世卫组织总部举行的记者会上表示，“世界正处于疫情大流行的危险关头。现在已经通过了死亡病例达到400万例的悲剧性里程碑。”他接着批判道：“部分新冠肺炎疫苗接种率高的国家中断了保持社交距离措施，就像疫情大流行已经结束一样放松警惕。” 即将解除防疫限制的英国，当天一天新增确诊患者3.2548万人，约5个半月后再次超过3万人。这与今年1月下旬英国第2次大流行时期相似。英国67%的人口接种了1次疫苗，50%接种了2次疫苗，接种率很高，但最近以未接种疫苗的年轻阶层为中心，传播力高的德尔塔变异毒株正在迅速扩散。在变异毒株扩散的情况下，英国政府却打算放宽防疫限制，计划从19日开始解除戴口罩的义务、聚会限制、保持社交距离的限制等。 德尔塔变异毒株在美国和德国也“站稳了脚跟”。美国疾病控制和预防中心(CDC)7日表示，6月20日至7月3日两周内新增确诊患者中，德尔塔变异毒株感染占51.7%。这比之前(6月6日~19日)两周的30.4%剧增。德尔塔变异毒株在德国6月末也占新确诊患者的59%。德国6月末降至300多人的一天新增确诊患者7日达到986人，恢复了增加趋势。

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