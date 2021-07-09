7个脱三振，柳贤振上半赛季最后一次登场收获赛季第8胜. July. 09, 2021 07:23. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “我认为这是自己最近这段时间以来最好的控球。” 这是美国职业棒球大联盟(MLB)“蓝色怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)8日收获本赛季第8胜(5负)后发表的感想。柳贤振当天在美国马里兰州巴尔的摩金莺公园球场举行的与巴尔的摩金莺队的客场比赛中首发出场，在5局内取得5个被安打、2个四坏球上垒、7个脱三振、1失分的成绩，帮助球队以10比2取得了胜利。这是他上半赛季第17次也是最后一次首发上场，本场过后他的赛季平均责任失分也从3.65降至3.56。 由于天气炎热，柳贤振在投球前每次都流汗，但控球没有动摇。柳贤振在当天投出的共86个球中，有56个被判定为好球。美国职业棒球大联盟官方网站MLB.com也评价说：“进攻好球区边缘的外切快速球(卡特球)非常有效。” 代替平时作为主要武器的变速球，用敏捷的快球来决定胜负这一点也令人印象深刻。当天柳贤振的快球最高时速约为149公里，平均球速为146公里，比他的赛季平均球速(144公里)还要快。仅快球就有42个，占全体投球的一半。2好球之后，他混合变速球(18个)、卡特球(16个)、曲线球(8个)、下坠球(2个)等多种球种，诱导了一般击球和三振。 多伦多队主教练查理•蒙托约赛后称赞他的表现说：“柳贤振找回了自己丢失的最好的变速球和卡特球，并把想要的球插进了自己希望进入的地方”，“球队在上半赛季结束进入休息期之前，取得了完美的结果。” 据悉，赛前柳贤振在韩餐厅请队友们吃了一顿饭。也许正是因为如此，球队的外场手们才能在攻防全线上发挥出色。 作为2号击球手兼游击手出战的博比以5个有效击球、3个安打(1个本垒打)、3打点，挥舞着火棒唤醒了球队的击球阵容。外场手们还通过好的防守帮助了陷入困境的柳贤振。在第5局失1分后在1人出局1、3垒有人的情况下，柳贤振被特雷•曼西尼击出飞向右侧围墙附近的腾空球，但右翼手特奥斯卡尔•埃尔南德斯在抱球的同时，闪电般向本垒送球，让正在返垒的3垒跑垒员出局，阻止了追加失分。

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