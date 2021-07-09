美国刚从阿富汗撤军，塔利班再次攻击政府. July. 09, 2021 07:23. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在今年4月美国政府宣布“在迎来9•11恐怖袭击20周年的9月11日之前，将完全从阿富汗撤军”后，逊尼派武装势力塔利班首次攻击了地方政府。在塔利班将控制美军离开的整个阿富汗的忧虑日益高涨的情况下，女性们为了保护自己而持枪上街。追随伊斯兰极端主义的塔利班一直禁止女性教育和就业，强制女性穿戴遮挡除眼睛以外的全部身体的“布卡”。 据BBC等媒体报道，7日塔利班袭击了西北部巴德吉斯省首府瑙堡，释放了400多名囚犯。 州政府的主要建筑物也被烧毁。塔利班当天一大早就从三个方向袭击了城市。 以南部坎大哈为据点，塔利班势力已经扩大到了占领全国三分之一以上国土的程度。这与美军撤军比当初预想的要快很多的现实不无关系。美国国防部6日表示：“已经撤回了90%的驻阿富汗美军。”此前的1日，驻阿富汗美军的核心基地“巴格拉姆空军基地”也关门停业。当时，美军在没有告知阿富汗政府的情况下，在半夜突然撤军。 市民们正处在极度的不安之中。 塔利班在1996年至2001年执政时公开处死反对派，禁止使用电视等西方文物，并破坏了巴米扬石佛等世界级文物。对女性人权的蹂躏也达到了极点。据《卫报》等媒体报道，最近数百名阿富汗女性高喊“反塔利班”口号，甚至持枪在大街上游行。在保守的伊斯兰国家，平凡的女性武装起来是极少见的。分析认为，此举反映了美军离开的阿富汗需要制定自救对策的迫切心情。

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