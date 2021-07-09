拒绝年薪上浮1000万韩元、举起罢工旗帜的现代汽车工会. July. 09, 2021 07:23. . 现代汽车工会前天以73.8%的工会成员赞成的结果通过了罢工投票。如果中央劳动委员会下周认为现代汽车劳资双方的分歧很大，就可以开始举行合法罢工。虽然2019年因韩日贸易纷争，去年因新冠疫情，双方签订了无纠纷的工资及团体协议，但时隔3年罢工成为现实的可能性变大了。 资方提出了基本工资每月上调5万韩元等每人上调1114万韩元的方案，但工会要求将基本工资上调9.9万韩元，并发放公司净利润的30%为奖金等，拒绝了公司提出的方案。意见分歧更大的部分是延长法定退休年龄。工会要求按照领取国民年金的年龄，将退休年龄推迟到64周岁，但公司方面的立场是，由于生产所需生产人力减少30%以上的电动汽车正在增加，因此不能接受延长退休年龄的要求。 一度被新冠疫情压制的发达国家消费爆发，新型SUV车辆人气高涨，现代汽车的海外业绩正在得到改善，这是事实。但是，由于车用半导体供应出现问题，仅上半年的产量就减少了7万辆，半导体大乱可能会持续到明年上半年。人气车型要等6个月以上才能拿到，美国卖场的库存已经见底。在应该最大限度增加生产的现在，如果罢工开始，一直呈上升趋势的业绩随时可能受挫。 工会要求延长退休年龄，难免会受到“无视汽车产业剧变，只谋取年长工会成员的利益”的批评。最近世界性的汽车公司随着扩大对电动汽车的投资，正在进行大规模的人力结构调整。在很难进行人为裁员的韩国，通过退休自然减少是唯一的对策。在工会的问卷调查中，赞成和反对延长退休年龄的分别为51%和49%，中老年层和青年层的意见差距也很大。 据韩国经济研究院的统计，韩国每1000名劳动者因罢工造成的平均劳动损失天数为38.7天，是英国的2.2倍、美国的5.4倍、德国的5.8倍，与日本相比是193.5倍。另外，现代汽车国内工厂的生产效率在全世界工厂中处于末尾水平。在这种情况下，过分要求上调薪水的罢工很难具有正当性。延长法定退休年龄不应是个别企业的劳资交涉问题，而应通过社会协商得出结论。由于劳资双方就工资和集体谈判达成妥协的时间还有剩余，劳资双方应面对面在适当的水平上寻找妥协点。

한국어