LG电子连续两个季度营业利润达1万亿韩元，进一步拉大与美国惠而浦之间的差距. July. 08, 2021 07:20. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG电子首次连续两个季度实现了1万亿韩元左右的营业利润。据分析，随着消费者继续为家庭高端家电打开钱包，LG电子的生活家电(H&A)事业本部与美国惠而浦之间的差距也拉大了。 LG电子7日公布了第二季度(4~6月)的暂定业绩，销售额为17.1101万亿韩元，营业利润为1.1128万亿韩元。销售额比去年第二季度增加了48.4%，创下了以第二季度为准的历史最高业绩。第二季度营业利润超过1万亿韩元是自2009年(1.2438万亿韩元)以后12年来的第一次。LG电子继第一季度(1.7673万亿韩元)之后，连续两个季度实现超过1万亿韩元的营业利润，预计今年上半年(1 ~ 6月)半年营业利润将首次超过2万亿韩元。 拉动业绩的是生活家电。业界预测，LG电子H&A事业本部将获得6万亿韩元左右的销售额和6000亿韩元左右的营业利润。这比正在争夺全球生活家电第一位的美国惠而浦第二季度的销售额多出1万亿韩元以上。LG电子继第一季度销售额领先惠而浦6000亿韩元之后，第二季度又进一步拉大了差距。 负责电视事业的HE事业本部也得益于有机发光二极管(OLED)电视的增长势头，预计时隔5年第二季度的销售额将超过4万亿韩元。据悉，电装(VS)事业本部的销售额比去年同期增加了1万亿韩元左右，达到1.9万亿韩元。据预测，如果下半年家用电器的人气继续高涨，电装事业成功扭亏为盈，LG电子今年整体销售额和营业利润将分别达到70万亿韩元和4万亿韩元。特别是，从智能手机事业中撤出并出现亏损的MC事业本部业绩从第2季度开始被处理为中断营业损失，从营业利润中剔除，因此，预计业绩将大幅改善。

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