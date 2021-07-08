文在寅：“扩大流行病学调查”；青瓦台：“心里急得快成黑炭了”. July. 08, 2021 07:20. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. “总统、青瓦台和政府心里真是急得快成黑炭了。” 新冠感染确诊者剧增，7日达到1212名。青瓦台总统国民沟通首席秘书朴秀贤当天在MBC节目中这样吐露了郁闷的心情。文在寅总统6月28日表示：“希望通过发放消费券等补充预算，推进全方位的提振内需对策。”仅过了9天，新冠疫情就进入第四次大流行阶段，青瓦台方面惊慌失措的氛围历历可见。 文在寅当天上午紧急主持召开首都圈加强防疫会议，并指示“需要特别的对策”，也反映了这样的氛围。文在寅在当天的会议上指示：“通过扩大流行病学调查，迅速掌握感染途径，要扩充地方自治团体用来确认接触者的力量”，“扩充生活治疗中心，再次检查病床情况”。他还表示：“对于违反防疫方针者，要适用（停止运营10天的）不宽容原则。” 疫情是以20多岁、30多岁的确诊者为中心扩散，青瓦台相关人士接受记者采访时就此表示:“目前接种对象的年龄已降至50多岁，但我也知道，目前存在应让活动性较强的年轻人优先接种的舆论”，“会综合考虑这些意见。”这意味着有可能根据今后的确诊情况改变计划，从年轻人开始接种疫苗。 但专家们担心，由于德尔塔变异变异毒株等因素，夏季休假期间被确诊患者会急剧增加，但这种情况下青瓦台和政府无视这种呼声，轻率地发表了放宽保持社交距离的计划，降低了防疫的紧张感。文在寅6月7日曾表示：“防疫工作持续了一年多时间，国民已经疲惫不堪，因此希望此次夏季休假和谐安排防疫和休息。”最近4周内，每周确诊患者比前一周增加10%，但文在寅6月28日表示：“有必要推行果断的刺激消费方案。” 对此，另一名青瓦台相关人士表示：“政府应该在以防疫为中心的专家意见和以民生经济为中心的平民生活之间找到折中点。”

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