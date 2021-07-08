执政党奇袭提交媒体仲裁法案，选举之前堵住批判媒体嘴巴之举. July. 08, 2021 07:20. . 共同民主党目前正在推进一项方案，其内容是如果媒体因故意或重大过失出现虚假报道，最多要赔偿损失额的5倍，并将所有更正报道刊登在报纸头版、网络首页和节目原始画面。据说，国会文化体育观光委员会6日举行法案审查小委员会，突然提交了因众口难防而提议的13项《媒体仲裁法》修订案，提出了上述内容的综合版修改意见。 一直以来，不断有人指出，惩罚性损失赔偿是削弱媒体批评功能的违宪的过度立法。虽然名义上是要救济假新闻的受害者，但是在刑法和民法上已经明确规定名誉损害罪和侮辱罪的处罚及损害赔偿等。本应取消引入惩罚性损害赔偿制度，但政府反而提出了将损害赔偿规模从“最高3倍”提高到“最高5倍”的方案。 更何况，惩罚性损失赔偿很有可能被权力利用为堵住批评性媒体嘴巴的手段。共同民主党就政务职和选出职公务员等问题解释说：“只有在以害受害者为目的的情况下才会适用。”但这只是掩耳盗铃。因为“以害受害者为目的”这一说法本身就很容易引发争议。最终会出现权力以不合口味的媒体公司为对象的诉讼泛滥现象，因此，不仅当事媒体，其他媒体的报道也只能大幅萎缩。 “报纸在头版、节目在首页刊登更正报道”的强制条款如果顺利通过，也将成为世界上史无前例的恶法。当初，共同民主党曾讨论过在同一版面刊登更正报道的方案，其大小相当于原来报道的二分之一以上。一律强制修改报道大小的行为本身就是严重侵犯编辑自主权的行为，现在干脆要求刊登在第一版，真是令人哭笑不得。 文体委还提出了通过媒体抵用券制度执行政府广告的政府广告法修改案。这实际上是要用人气投票的方式评价报纸的影响力，来执行政府广告。政治倾向会决定投票结果，这可能会扰乱媒体市场，因此必须立即废除。 共同民主党就修改《媒体仲裁法》的意见表示“尚未确定”，同时却表现出将在23日的全体会议上进行处理等展开速度战的态势。这足以让人怀疑这是面对明年大选的政治企图。通过媒体的自净努力和严格适用现行媒体相关法律，来改善假新闻问题，才是正道。

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