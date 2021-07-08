和狗一起的自画像. July. 08, 2021 07:20. . 画家为什么要画自画像？因为这不需要花费模特费，也不用了解订购者的取向，而且也是展现画家实力和本体性再好不过的题材。但是，18世纪英国画家威廉·霍格斯的自画像有很多独特之处。不但画得像静物画，而且还出现了狗。他为什么画出这种自画像呢? 荷加斯因家境贫寒，没有接受过正规的美术教育，但他以出色的才能作为画家兼版画家闻名于世。特别是，他凭借猛烈讽刺腐败的上流阶层、贪婪的圣职者、没有道德的下层人士的系列绘画，大获成功。该自画像是从作为讽刺画家事业蒸蒸日上的30多岁开始创作，历经10年完成的。这幅画是为了表现他的艺术信念和野心而画的，起初是身穿正装、戴假发的贵族形象，但后来改变。垫托着画在椭圆形帆布上的自画像的书，是他所尊敬的英国大文豪威廉·莎士比亚和约翰·米尔顿以及讽刺作家乔纳森·斯威夫特的著作。这些就是激发荷加斯灵感的作品。 左边的调色板上，不是颜料，而是表达他的艺术信念的文字：“美丽的线条和优雅”。乖乖坐在右边的帕格狗是荷加斯的爱犬特朗普。帕格犬性情温顺，是17至18世纪欧洲王室和贵族喜爱的犬种。特朗普不同。它具有攻击性、喜欢打架。犬的主人比较喜欢和自己长得像的狗，荷加斯也因攻击性性格而臭名远扬。因此，画中的狗是画家的分身，象征着好战的性格。 为了讽刺不道德的当权者或上流层，不仅需要洞察和幽默，还需要勇气。当然也需要有出事时的退路。也许因为这样吧。荷加斯把他的夹克模糊地处理成和布景连在一起。仿佛随时都有可能像烟雾一样溜出去，或者藏在幕布后面。

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