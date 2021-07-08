美国“挨家挨户上门接种疫苗”，全力阻止变异毒株传播. July. 08, 2021 07:20. by 兪載東 jarrett@donga.com. 最早在印度发现的新冠病毒德尔塔变异毒株正在美国扩散，为提高疫苗接种率，美国进入了最后阶段的速度战。目前在美国出现了“两个美国”的现象：根据疫苗接种率的不同，新冠疫情的扩散趋势也不同。 美国总统拜登6日在白宫声明中呼吁接种疫苗。他说：“为了保护各位和家人，可以做的最好的事情就是接种疫苗。虽然我们进行了艰苦的战斗，也取得了进展，但不能满足于现在。” 拜登还公开了新的疫苗供应计划。美国政府决定，将原来向前来的人接种疫苗的方式改为逐一找到未接种者并给他们接种的更加积极的方式。到目前为止，政府设立了大规模的接种中心，为前来的人接种疫苗。今后，政府将在数万处乡村药店、医院、小儿科等与生活、居住空间相近的地方投放疫苗，以提高接种率。根据这一计划，医疗人员将挨家挨户进行接种，或在单位等地接种疫苗。 美国决定，由联邦紧急灾难管理署、疾病控制与预防中心等联邦机构的专家组成“新冠疫情扩散应对小组”，帮助接种率低的州应对德尔塔变异病毒毒株扩散。 拜登政府采取这一方针，是因为长期以来持续减少趋势的美国确诊患者再次出现增加的征兆。美国尚未实现到独立纪念日7月4日为止至少给70%以上成年人注射一剂疫苗的目标，因此，病毒扩散的不安感不断加大。 在美国，以疫苗接种率较低的地区为中心，新冠确诊患者正在迅速增加。大体上来说，上次大选时支持前总统特朗普的南部和中西部州的接种率低，确诊患者增加。据《纽约时报》报道，南卡罗来纳州目前完成接种的比率仅为39%，最近两周内确诊患者激增145%。完成接种34%的阿肯色州，同期确诊患者增加了121%。密苏里、密西西比、堪萨斯州也出现了类似的情况。

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