“李健熙捐赠馆”将入驻首尔…最终侯选地范围缩小至龙山-松岘洞. July. 08, 2021 07:20. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 首尔被选为展示已故三星电子会长李健熙捐赠的文化遗产和近现代绘画等的“李健熙捐赠馆”的设立地区。 韩国文化体育观光部7日在政府首尔大厦召开记者会表示，把捐赠给国立中央博物馆和国立现代美术馆的2.3181万件“李健熙收藏品”集中在一起的李健熙捐赠馆的入驻候选地是位于首尔钟路区松岘洞的地皮或龙山区国立中央博物馆的地皮。最终用地将在今年内决定。 文化体育观光部部长官黄喜表示：“把国民的文化享受作为最重要的价值，选定了候选地。要想反映李健熙会长收集东西方乃至各种类型和时代的作品并捐赠的哲学，必须在一个地方看到‘李健熙收藏品’。”也就是说，不仅需要研究、保存、管理作品的专业人才，而且要想让尽可能多的人欣赏作品，就必须在首尔市中心。黄部长表示：“展示馆的名字叫‘李健熙捐赠馆’，预计在2027年或2028年完工。” 今年4月，李会长的遗属无条件地向政府捐赠了文化遗产和近现代绘画等2.3181万件，文在寅总统指示为李健熙收藏品另设美术馆。

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