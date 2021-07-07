“我们的故事”，通过假想现实电视剧进行沟通的10多岁青少年. July. 07, 2021 07:13. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我们分手吧。说实话，你长得丑。”10多岁的女生素妍从男朋友那里听到这样的话。陷入外貌至上主义的男友向平时不化妆的素妍提出了分手。不久后，素妍在朋友的帮助下，精心打扮之后再次出现，这时男友请求原谅并希望再次交往。但是在素妍的身边，已经有一位不注重外貌、单纯地爱着她的新男友。素妍对前男友大喊“今后不要再联系了”。 这是利用Naver子公司Naver Z运营的Metaverse平台“Zepetto”制作的电视剧《女人的变身无罪》的内容。2018年上市的Zeppeto提供虚拟角色，在全世界有2亿人使用，非常受欢迎。《女人的变身无罪》是利用Zepetto的角色，通过视频编辑程序添加背景音乐和字幕制作的作品。被推测为10多岁的人于2019年9月在YouTube上上传的该电视剧，在最近一年间获得口碑，播放次数达54万次。虽然内容简单，好像在哪里听过，但是讲述了10多岁青少年关心的外貌压力，引起了关注。“明明很幼稚，但因为是我们的故事，所以很有趣”、“心里很痛快”等共鸣型留言层出不穷。 像这样利用Zepetto制作的电视剧在YouTube上很受欢迎。彷徨的青少年积累友情，互相安慰的《不良少年变善的过程》播放了51万次；讲述高中生爱情故事的《如果喜欢你》播放了16万次。现在YouTube上上传了数千部Zepetto电视剧。Naver相关人士表示：“用户们正在利用Zepetto提供的角色制作内容，并通过其他平台共享”，“MZ一代(千禧一代+Z一代)正在重新加工现实和虚拟现实的界限消失的Metaverse世界。” 大部分Zepetto电视剧都是由MZ一代制作并享受的。大部分都是以学校为背景展开友情和爱情的学院剧。打架的男生、沉迷于装扮外表的女生等主人公都明显地反映了MZ一代的关心事或好奇心。一般一部电视剧只有10分钟左右，但是也有5集连载的相当长的电视剧。除了看电视剧，想要亲自制作的MZ一代在网络论坛中共享电视剧制作方法。也有几个人各自分工写剧本，制作角色后编辑，一起制作电视剧的情况。可以说是一种共同创作。 有分析认为，Zepetto电视剧与2000年代流行的网络小说相似。就像2000年代初高中生们没有看现有作家写的沉重主题小说，而是轻松地欣赏描写同龄人日常生活的网络小说一样，熟悉影像的MZ一代正在制作Zepetto电视剧。大众文化评论家郑德贤(音)表示：“MZ一代更愿意接受即使完成度不高，但讲述自己感兴趣的主题的内容”，“对于习惯于编辑和观看视频的MZ一代来说，Zepetto电视剧起到了分享他们个人喜好和故事的游乐场作用。”

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