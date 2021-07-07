国内造船公司上半年的订单量比去年同期增加7倍…超级周期浮出水面. July. 07, 2021 07:14. by 申東秦 shine@donga.com. 据调查，韩国国内造船企业今年上半年(1 ~ 6月)的船舶订单量比去年同期增加了7倍。有分析认为，全球船舶订单量也处于2014年以来的最高水平，造船业界的超级周期正逐渐成为现实。 据英国造船海运市场专门机构克拉克森调查公司6日透露，韩国累计订单量比去年上半年(135万CGT)增加了约7倍，达到1047万CGT，与承揽1059万CGT的中国之间的差距缩小到了12万CGT。 这一规模相当于2艘1.5万TEU(1TEU相当于1个20英尺集装箱)级集装箱船，考虑到最近接到的订单，预计下半年将超过中国，跃居第一位。韩国去年也获得了819万CGT(187艘)订单，超过788万CGT的中国，跃居全球订单第一位。 上半年，韩国承揽了16艘大型液化天然气(LNG)运输船、51艘油轮中的42艘(82%)、72艘液化石油气(LPG)运输船中的52艘(72%)等订单，在高附加值船种上显示出了竞争力。从船种来看，以集装箱船(1.2万TEU级以上)、超大型油轮(VLCC)等大型船为主的订单正在增加。全球经济复苏对物流量增加的影响很大。 全世界上半年的累计订单量为2402万CGT，比去年同期(824万CGT)增加了192%。6月，世界船舶订单量为415万CGT(131艘)，其中占182万CGT(40艘，44%)的韩国继5月之后，连续两个月占据第一位。其后分别是中国157万CGT(63艘，38%)、日本30万CGT(14艘，7%)等。

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