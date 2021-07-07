因比特币开采热而成为“温泉”的纽约湖. July. 07, 2021 07:14. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国全国广播公司(NBC)等媒体5日报道称，美国纽约州北部的塞内卡湖因位于湖边的比特币开采公司“格林尼治世代(Greenidge Generation Holdings Inc)”突然升温，犹如温泉。要想获得比特币，必须长时间运转高性能计算机，解开复杂的数学运算，在此过程中需要相当的电力。专家推测，在全世界开采比特币所使用的能源将超过南美国家智利的年用电量。 格林尼治每天24小时运转8000台电脑，消耗着巨大的能量。采掘厂址原是燃煤发电厂所在地。拥有格林尼治的著名私募基金阿特拉斯2014年收购了关闭的发电厂，格林尼治从2019年开始将其用于比特币的开采。 从去年3月开始到今年2月末为止，格林尼治在1年内每枚投入2869美元(约330万韩元)的费用共开采了1186枚比特币。这样开采的比特币价格大约高出12倍，每枚交易价格为3.4万美元。格林尼治还表示，将把开采用电脑增加到1万台以上，并在今年内在纽约证券交易所(NYSE)上市。 居民们强烈反对。一部分人最近前往格林尼治，举行了要求停止启动的示威。居民们谴责道：“进入湖中感觉就像置身于充满温水的浴缸里”，“如果不严格限制格林尼治工厂，纽约州内的其他30个发电站也将开始开采比特币。”

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