针对以色列辉瑞疫苗的安全性担忧，韩国防疫部门表示“没有问题”. July. 07, 2021 07:14. by 金素敏记者 somin@donga.com. 韩国通过与以色列签署的疫苗交换协议，将有70万剂次的辉瑞疫苗运抵韩国，其有效期限是本月31日。考虑到7日上午运抵仁川国际机场，有效期还剩不到一个月。但是韩国防疫当局对疫苗的质量及安全性表示没有问题。 疾病管理厅厅长郑银敬6日就疫苗的安全性表示：“我们已经确认，这是以色列打算7月接种的疫苗，一直保管在保持零下70度的冷链中，”“食品医药品安全处最后将进行质量检查，确认有没有质量问题，然后投入接种计划。”有外电报道，这批疫苗是巴勒斯坦自治政府当初以质量问题为由退给以色列的。郑银敬对此表示：“不是同一批货。” 新冠疫苗的有效期为6个月。考虑到质量检查和流通等所需时间，一般预留三四个月时间用于接种。从以色列进口的辉瑞疫苗虽然有效期限紧迫，但防疫当局解释说：“韩国具有在有效期内可以充分接种70万次的基础，而且预防接种的参与率也很高，所以促成了疫苗交换。” 嘉泉大学医学院预防医学系郑在勋教授也表示：“只要在保质期内接种，安全性没有问题”，“这段时间随着对辉瑞药剂的验收，程序也变得标准化，因此（验收）时间也不会太长。”6月5日从美国进口的101.28万次强生疫苗的有效期截止也在6月末至7月初之间。 预计7月供给的1000万剂次疫苗加上70万剂次辉瑞疫苗，接种日程也将加快。防疫当局计划，向首尔和京畿地方自治团体提供34万人份辉瑞疫苗，并从本月13日开始对与民众接触较多的人群进行为期两周的短期集中接种。相关职群和对象将由地方自治团体直接选定并公布。 当初预定从本月28日开始接种的教育、保育从事者中，幼儿园、小学一二年级的教职员工和照顾人员等38万人的接种也将提前。他们将从本月13日起在全国预防接种中心接种。此外，小学三年级至初中的教师等将按当初计划对进行接种。

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