“财政是国民生活的支柱”，文在寅要求快速处理补充预算案. July. 07, 2021 07:14. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统就联合国贸易与发展会议将韩国的地位从发展中国家改为发达国家一事表示：“韩国是名副其实的发达国家，这一点得到了国际认可。” 文在寅6日在青瓦台主持召开的国务会议上同时表示：“这是1964年联合国贸发会议成立以来的第一次，是一件令人自豪的事情。”此前，联合国贸发会议2日在瑞士日内瓦举行，会议上一致赞成将韩国的地位从“A集团”（亚非）改变为“B集团”（发达国家）。自1964年联合国贸发会议成立以来，韩国是唯一一个从发展中国家晋级发达国家的国家。 文在寅表示：“我国已经成长为世界排名前十位经济规模，P4G峰会举办和七国集团（G7）峰会连续两年邀请出席等，在国际舞台上的地位不断提高，作用不断扩大”，“新冠疫情危机应对中，我国国民的优秀力量和高度共同体意识，被评价为世界性的模范。”他同时还嘱咐：“现在大韩民国要在堂堂正正的发达国家的自豪感中更加忠实地履行责任和作用，为跃升为先导国家而继续前进。希望国民们也拥有这一用血汗取得的令人自豪的成果的自豪感。” 当天的会议上公布了旨在补偿因新冠疫情长期化造成的小型工商户防疫损失的《小型工商户保护及支援相关法律部分修正法律（补偿损失法）》。文在寅表示：“第一次针对小型工商户经营因因疫情防控措施遭受损失时，建立了可以系统性进行补偿的制度基础，从这一点看，具有重大意义”，“补偿的对象和标准及数额等具体事项，要通过二级法令来细致地制订，希望在执行准备方面也竭尽全力，以做到迅速、灵活地进行补偿。”他接着表示：“为了损失补偿法制化带来的补偿和法案公布之前的损失支援，有必要在国会上迅速通过第二次补充预算。”他表示：“财政作为经济复苏的引导水，发挥着支撑国民生活的支柱作用。本次补充预算也将在挽救经济和民生方面发挥巨大作用。” 此外，文在寅还就公布政府组织法的部分修改、在产业通商资源部新设全面负责能源政策的次官一事评价称：“将加快旨在实现2050碳中和的能源转变，发挥培育氢等未来能源产业的指挥塔作用。”

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