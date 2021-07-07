金广铉与最高胜率球队相遇…7局无失分展示“生涯投球”. July. 07, 2021 07:14. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金广铉(33岁•圣路易斯红雀队)展示了“生涯投球”。 6日，在美国加利福尼亚州旧金山甲骨文公园球场举行的美国职业棒球大联盟(MLB)比赛中首发出场的金广铉面对MLB最高胜率(0.639)球队旧金山队的击球阵容，投出了89个球，在7局内取得了3个被安打、2个四坏球上垒、2个脱三振、无失分的成绩。 这是金广铉自去年9月15日与密尔沃基酿酒人队的比赛后，MLB生涯第二次消化7局。这也是他本赛季第14次上场以来首次未失一分。金广铉还创下了本赛季第二个优质先发(首发投球6局以上且失分在3分以下)的记录。 在球队2比0领先的第8局上半局进攻时，被代打泰勒•奥尼尔替换下场的金广铉随着圣路易斯队以5比3击败旧金山巨人队，取得了赛季第3胜(5负)。这也是他自1日与亚利桑那响尾蛇队的比赛后，连续2场比赛成为胜利投手。本场过后他的赛季平均责任失分从3.79降至3.39。 当天的投球更有意义是因为旧金山队让凯文•高斯曼担任先发投手。高斯曼是继雅各布•迪格伦(纽约大都会队)之后，被评为今年国家联盟赛扬奖第2顺位的投手。当天，高斯曼到第6局上半局为止没有让对方击出一个安打，但在第7局上半局，在2人出局1、2垒有人的情况下，被马特•卡彭特击出包揽3垒打，从而崩溃。 与曾在韩国职业棒球三星队效力的勒夫之间的对决也备受关注。在韩国，面对金广铉取得击球率0.444(9次有效击球、4个安打)、1个本垒打、4打点成绩的勒夫作为旧金山队的4号击球手出场，从金广铉那里获得2个四坏球上垒，延续了“天敌关系”。在第4局下半局的对决中，向勒夫投出第一球的金广铉痛苦地呻吟，还出现了将教练叫到投手踏板的场面。 金广铉表示，“钉鞋被投球踏板绊住，差点摔倒。虽然不是受伤，但是为了平息受惊的心情，所以请来了教练”，“以本场比赛为契机，找回自信，展示最好的面貌。”

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