金南鹰打造的“青年音乐家之巢”. July. 06, 2021 07:28. by 釜山=刘润钟 文化专门记者 gustav@donga.com. 3日下午，在釜山水营区鸥乐路(前望美洞)的综合文化空间F1963内的金南鹰音乐中心。在303平方米(约90坪)大小的演出场地上方的玻璃墙对面，可以看到盛夏的浓云飘过。年轻小提琴家权艺恩和大提琴演奏家崔雅炫演奏了由哈尔沃森编曲的亨德尔《帕萨卡利亚》的主题后，正在听的指挥家金南鹰(74岁)走近了。 “在这个主题上，展开各种变奏，有悲伤的部分吗？” 两位演奏者演奏了忧郁的乐句后，金南鹰又接着说下去。 “两种乐器在对话。‘怎么就不在了呢？’好像是‘就是说啊’吧？” 观众们点点头，演奏者的嘴角上露出了像是在说“是这样吧？”的微笑。散步的市民们透过玻璃墙俯瞰演奏会。 F1963是2016年诞生于高丽制钢原水营工厂位置的综合文化空间。今年4月1日，金南鹰音乐中心坐落在这里，这里设有书店和国际画廊分馆、现代汽车文化中心、艺术专门图书馆和咖啡馆、户外散步空间等。除了音乐厅外，还设有5个练习室和宽敞的大厅。另外，还在设置专门制作视频的设备。 “我知道金南鹰先生在釜山长大，对家乡的文化发展有很大的欲望。为了承载企业和艺术家相互确认的珍贵意义，我们打造了这个空间。”1963文化财团理事长魏美罗表示：“运营方向完全由金先生负责。” 现在每月周末都会举行4场邀请音乐会，试验从独奏到大规模室内乐的各种演奏效果。另外，还在探索与F1963内200个座位的露天演出场相连的节目。 金南鹰音乐中心的最大优点是清晰而均衡的音响。金南鹰总监在没有麦克风的情况下低声说话，但细小的一句话也传达到了每个角落。演奏小提琴的权艺恩说：“声音响得很清楚，演奏者自己的声音清晰，感觉非常舒服。” 参与京畿高阳Aramnuri音乐厅和庆南统营国际音乐堂等以优秀音响闻名的演出场馆设计的三线工程代表金南敦担任了音响顾问。金代表表示：“在演出场地墙壁上使用玻璃，在音响方面被认为是最糟糕的选择，但从创造艺术和市民沟通空间的意义上来说，这里成为了‘看得见的音乐会场’。”与玻璃墙体形成直角的短玻璃面解决了音响的问题。下部的墙体上设置了变换角度的横幅，混响可调节为1.3~1.7秒。 金南鹰总监说：“虽然是以我的名字命名的空间，但我想把这里打造成青年演奏家们的成长之巢。我的愿望是开发从练习到演奏的多种节目，实现釜山音乐界的发展。”他补充说，“为文化发展贡献企业发展的土地，意义十分珍贵。希望这能成为我国文化界的良好典范。”

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