对第四次流行的担心越来越大，操之过急地放宽保持距离不可行. July. 06, 2021 07:28. . 韩国国内单日新增新冠确诊病例上周高达800人，整个周末也持续新增700人。海外流入的确诊患者是一年来的最高纪录，周日确诊患者是半年来的最高纪录。随着传播力比现有变异更强的德尔塔变异病毒扩散的可能性增大，第四次大流行事实上已经近在眼前。 扩散速度较快的德尔塔变异病毒已在世界100个国家被确认。通过海外入境者传播到国内的可能性越来越大。据中央事故处理本部透露，两个月前还不到1%的国内德尔塔变异病毒比重迅速增加到7%。但是，根据防疫当局目前的检查体系，确认感染该变异病毒最多需要一周时间。为了避免对陈旧的数据进行分析、制定迟来的防疫对策，需要建立迅速的检查体系。 随着德尔塔变异病毒席卷全世界，世界卫生组织建议，即使接种过疫苗的人，也要在室内戴口罩。但在韩国，随着防疫疲劳感的增加，警戒心正在迅速缓解。不仅是在室外，在混乱的公交车或地铁里，也能看到没戴口罩大声说话的人们。以色列和美国等疫苗接种率较高的国家也开始加强防疫，以应对德尔塔变异病毒。对于接种率只有30%的韩国来说，现在还不能放松警惕。 上周末，全国民主劳动组合总联盟不顾防疫当局的呼吁，在首尔市中心举行了8000多人参加的非法集会。如果对威胁共同体安全的无差别的集体行动睁只眼闭只眼的话，这样的事态反复的可能性非常大。我们不能忘记，克服新冠危机的时间越晚，弱势阶层和中小个体营业者的痛苦就越大。 最近一周内，首都地区确诊患者平均每天有569人，超过80%。在夏季休假即将到来之际，如果首都圈的防疫体系崩溃，全国都会出现漏洞。绝不能以看舆论眼色的方式做出缓和“保持距离”的决定。根据科学数据和专家见解，即使痛苦也要果断采取必要的措施。现在不是我们性急地放宽距离的时候。如果不想白白浪费一年半多时间以来与新冠的斗争，所有人必须重新回到防疫的根本上来。

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