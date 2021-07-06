造就强大士兵的因素. July. 06, 2021 07:29. . 双排扣风衣来源于第一次世界大战时士兵们穿过的雨衣。第一次世界大战的象征是战壕战。盟军和德军的战力不相上下，在前线设置了重重10道战壕和铁丝网。战壕在古代和中世纪战争中也被使用，但在第一次世界大战中情况则有所不同。野战炮以令人难以置信的速度发展，已经出现了口径为200毫米以上的大炮和列车炮。大口径炮能打出直径达数十米的弹坑，如果这里积水，士兵们甚至会溺死其中。 为躲避炮弹的“洗礼”，战壕深深地扎进地下。为躲避炮击，躲避壕的深度达到10米、20米。这里虽然可以躲开炮击的危险，但有时入口倒塌，士兵们就会被埋在土里，被集体埋葬。战壕最大的敌人是雨。士兵们的宿舍、食堂，一切都建在战壕里。如果下雨，战壕就会积水。排泄物、垃圾等堆积在战壕底部的各种东西随着水流出。 即使雨过天晴，战壕也不会变干净。地面变得泥泞，士兵们的生活像泥泞中的生活。双排扣风衣与现在使用的军用雨衣不同，看起来像日常雨衣。令人纳闷，为什么要把军用雨衣做成这个样子。难道是因为这个时代存在相比实用更注重时尚的浪漫观念？说实话，笔者不知道正确答案。只是，即使是晴天，战壕也是泥泞的，所以在雨季，即使是晴天，战士们也得住在水和泥土里。笔者估计，所以选择了日常服装形式的防水服。 虽然现代的军事装备和技术非常发达，但如果投入第一次世界大战的堑壕战，也不会有什么差别。就算更轻，更防水，更透湿，对于必须睡在泥塘里的士兵又有什么用呢？并不是说装备变好，军人就会变得舒适。因此，军队需要有血汗和坚韧的精神，以及国民对他们痛苦的理解和感谢，才能变得强大。

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