紧急出差海外企业家，在一个月内完成疫苗接种. July. 06, 2021 07:29. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国政府决定在年内引入“疫苗快速通道”，针对为获得项目订单或签约而前往海外的企业家，将新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的接种时间缩短至1个月以内。 5日，政府召开了由经济副总理兼企划财政部部长洪楠基主持的对外经济部长会议，发表了《提高海外订单活力及高度化方案》。目前，企业家们要想完成从疫苗申请到接种需要3个月左右的时间。企业家们为了参加签约仪式或投资签约仪式而急急忙忙地到海外出差，但是有可能因为没能完成疫苗接种而不能参加海外活动。为了解决这些问题，政府决定新设“快速通道”制度，即，为了进行重要的经济活动，急需到海外出差的企业家们，从申请接种疫苗到接种完成为止，在1个月内可以结束。 海外出差相关的疫苗优先接种对象也将扩大。虽然目前以3个月以内的短期出差者和1年以上长期出差者为对象，但3个月~1年以内的出差者和同伴家属也将被纳入优先接种对象。此外，还将设立政府协商窗口，以补偿因新冠病毒扩散而不可避免地导致工期延误的补偿协议或允许例外入境等。另外还计划扩大对企业的金融支援，并支援进军新市场和企业宣传。 政府认为出口等对外经济活动将成为今年下半年(7~12月)经济恢复的关键，因此开始支援企业的海外活动。这是为了在内需尚未完全复苏的情况下，搞活企业的海外进军，加快经济复苏的速度。洪副总理表示：“对外政策将为下半年实现韩国经济完全恢复和先导型经济结构大转变的目标提供更加积极的支持。”

한국어