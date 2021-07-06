文在寅：“要对违反防疫方针非法集会采取断然措施”……民主劳总委员长等6人被立案. July. 06, 2021 07:29. by 李素娟记者、朴孝穆记者 always99@donga.com、tree625@donga.com. 韩国总统文在寅5日表示：“对非法大规模集会等违反防疫方针的集体行为，必须采取断然的法律措施。”全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）3日拒绝防疫当局的克制要求，强行在首尔市中心举行8000多人参加的“非法集会”。针对此举，政府要求采取强硬应对措施。 文在寅当天在青瓦台主持召开的首席、助理会议上表示：“由于传播力强的德尔塔变异病毒的扩散，韩国再次进入紧急状态。现在的关键是遏制正在扩散的新冠疫情。”文在寅嘱咐：“要严格适用（违反防疫守则）时立即停业的一击出局制”，“首尔等首都地区情况十分严重，请首都地区地方自治团体也保持高度的责任感，全力以赴，以免防疫网出现漏洞。” 首尔警察厅 4日以违反传染病预防法及一般交通妨碍、集会及示威相关法律的嫌疑，对主办非法集会的民主劳总委员长梁京洙（音）和事务总长全钟德（音）等6名执行部人员立案，并要求他们到场。警方还对涉嫌突然改变集会场所的12名执行部人员展开了内部调查。 民主劳总原先申报在汝矣岛一带举行集会，但在警方利用运输大巴封锁相关地区后，在集会开始1小时前通过内部联络网将集会场所改为钟路二街十字路口一带。警方相关人士表示：“在担心首都圈感染扩散的情况下，改变场所突然举行集会的行为被认为很严重。” 此前，警方和首尔市从上月22日至本月1日，对民主劳总在首尔17个管辖区内申报的231次集会，先后五次通报“禁止集会”。首尔市根据传染病预防法，限制在首尔全域举行10人以上的集会。

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