得克萨斯精英赛落幕，高真荣夺生涯第八个LPGA冠军. July. 06, 2021 07:29. by 金正勋记者 hun@donga.com. 高真荣(26岁)在让出世界排名第1的位置一周后，终于取得了本赛季的首场胜利。有评价认为，她成功逆转后，在挑战23日开幕的东京奥运会女子高尔夫奖牌方面也亮起了绿灯。 5日，高真荣在美国得克萨斯州移民区老美高尔夫俱乐部(Old& American& Golf& Club•71杆)结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛得克萨斯精英赛最后一轮第4轮比赛上，抓下4个小鸟球，吞下2个柏忌，减少了2杆，并以总成绩低于标准杆16杆共268杆的成绩获得冠军。最终，高真荣以1杆优势击败在上月举行的美迪惠尔锦标赛上作为芬兰选手首次夺得LPGA巡回赛冠军的玛蒂尔达•卡斯特伦，获得了22.5万美元(约2.5亿韩元)的奖金。这是继去年12月的CME集团巡回赛锦标赛夺冠后，高真荣时隔7个月之后实现个人LPGA巡回赛第8胜。 参加本赛季10场比赛5次进入前10名，最好成绩排在并列第3位的高真荣，时隔112周，被上月28日结束的大满贯赛事KPMG女子PGA锦标赛冠军内莉•科达(23岁•美国)夺走了世界排名第1的位置。 在此次比赛上，因天气恶化，前一天展开32洞强行军，最终领先后展开激烈的竞争，但她在最后的18号洞(4杆)成功推入1.2米标准杆，守住了胜利。确定夺冠后，高真荣想起4个月前去世的奶奶，凝视天空一段时间。高真荣表示，“因为LPGA巡回赛，无法前往韩国，所以连奶奶的入殓都没有看到”，“一想到爷爷和奶奶两位在天国观看比赛，我就很感动，我想他们肯定会喜欢我的冠军。” 高真荣表示：“在过去的几场比赛中，好像是‘高尔夫青春期’。只要前一洞抓下小鸟，后一洞球的弹跳不怎么好，或者击中什么东西后出界等不幸发生。看似可以却又不行，心里很难受。但是进入生日(7日)的7月后发生了好事。”她还说，“平时在大赛时，父母怕自己有负担，所以很少来现场。这次能够这样一起分享喜悦，意义更加重大。算是给上周四(1日)过生日的爸爸送上了好礼物。” 今年年初，高真荣在离比赛地点20分钟车程的地方购置了新房子。这次比赛，父亲和母亲为了整理家园来到美国，也终于有机会在现场为女儿加油助威。 高真荣向着奥运会前进的脚步也变得轻松。为了调整状态，她计划缺席之后的两场大赛，并在22日开始的大满贯赛事依云锦标赛上通过多种测试提升实战感觉。另外，与高真荣一同参加奥运会的5月HSBC世界锦标赛冠军金孝周以并列第8位(低于标准杆10杆)结束本次比赛。金世煐排在并列第47位(低于标准杆1杆)，朴仁妃则没有参加本次比赛。 东京奥运会女子高尔夫比赛将从下月4日开始在东京附近的霞关乡村高尔夫俱乐部举行，为期4天。

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