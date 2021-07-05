包括韩裔在内的美国研究组开发出新冠病毒快速分析法. July. 05, 2021 07:24. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 包括朴成勇、李夏妍等两名韩裔教授在内的美国南加州大学(USC)药学院的研究团队开发出了更快、更准确的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)基因分析(序列)技术。1日(当地时间)，他们在美国在线学术杂志《科学报告Scientific Reports》上介绍了采用新一代碱基序列分析方法“长读取测序(long-read sequencing)”，分析新冠肺炎病毒的方法，受到了人们的关注。 研究组表示，运用该技术，成功分析了去年4~6月新冠病毒在美国加利福尼亚州洛杉矶猖獗时感染的25人的病毒基因碱基序列。之前使用的是将新冠病毒基因细分成约100个后进行分析，然后掌握病毒的真面目及变异与否的“短读取测序(short-read sequencing)”。相反，研究组将基因大致分为三个部分进行分析，大幅减少了时间和费用。有期待称，将把之前需要约10天的测序时间缩短到数日内。 新冠肺炎病毒爆发后，世界卫生组织(WHO)一直敦促各国加快新冠病毒测序的速度。但是，从现有方法来看，全球测序平均比率仅超过1%，在应对前所未有的传染病大流行方面存在局限性。有观测认为，考虑到这一点，此次研究将对新冠病毒的终结做出巨大贡献。特别是，研究组分析的基因中，有属于最近迅速扩散的德尔塔变异、贝塔变异等，因此对变异病毒的研究也会起到相当大的作用。

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